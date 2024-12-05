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ПОЛІТИКА

В Угорщині оштрафували підприємця за порушення санкцій проти росії

05 грудня 2024, 20:14
В Угорщині оштрафували підприємця за порушення санкцій проти росії
Фото: Getty Images
Суд угорського міста Сегед наклав штраф у розмірі одного мільйона форинтів(майже 2560 доларів).

Суд угорського міста Сегед наклав штраф у розмірі одного мільйона форинтів (майже 2560 доларів) на 44-річного підприємця за порушення санкцій проти росії.

Про це пише MTI.

Справа стосується подій жовтня 2022 року, коли засуджений працював керівником підприємства в місті Шандорфалва й запросив дозволу на ввезення автомобільних запчастин на суму 35 мільйонів форинтів із росії.

Але, щоб приховати походження товару, чоловік зареєстрував компанію в Білорусі, чим порушив режим санкцій Євросоюзу проти росії.

Запчастини були вилучені на митниці, а проти чоловіка порушили справу. Він визнав провину й погодився на покарання запропоноване прокуратурою.

Окрім штрафу в мільйон форинтів, суд Сегеда також розпорядився конфіскувати партію автозапчастин.

Як відомо, угорська влада послідовно виступає проти подальших санкцій проти росії, стверджуючи, що вони не ослаблюють російську економіку й натомість шкодять тільки ЄС.

Угорщинасанкціі проти росії

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