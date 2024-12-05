В Угорщині оштрафували підприємця за порушення санкцій проти росії
Суд угорського міста Сегед наклав штраф у розмірі одного мільйона форинтів (майже 2560 доларів) на 44-річного підприємця за порушення санкцій проти росії.
Про це пише MTI.
Справа стосується подій жовтня 2022 року, коли засуджений працював керівником підприємства в місті Шандорфалва й запросив дозволу на ввезення автомобільних запчастин на суму 35 мільйонів форинтів із росії.
Але, щоб приховати походження товару, чоловік зареєстрував компанію в Білорусі, чим порушив режим санкцій Євросоюзу проти росії.
Запчастини були вилучені на митниці, а проти чоловіка порушили справу. Він визнав провину й погодився на покарання запропоноване прокуратурою.
Окрім штрафу в мільйон форинтів, суд Сегеда також розпорядився конфіскувати партію автозапчастин.
Як відомо, угорська влада послідовно виступає проти подальших санкцій проти росії, стверджуючи, що вони не ослаблюють російську економіку й натомість шкодять тільки ЄС.