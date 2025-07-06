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В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми:є постраждалі

06 липня 2025, 13:13
В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми:є постраждалі
Фото: depositphotos.com (ілюстративне)
За попередніми даними, транспортний засіб з невстановлених причин з’їхав з дороги та перекинувся набік.
В Угорщині 6 липня приблизно о 5.00 автобус, який перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги й перекинувся набік.
 
Про це повідомляє у Facebook посольство України в Угорщині.
 
Аварія сталася на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром. За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.
 
Із 77 людей, які перебували в автобусі, 19 постраждали, з них четверо осіб із важкими пораненнями, загиблих немає. Потерпілих доправили в лікарні в містах Сольнок, Кечкемет і Сентеш. Інші пасажири зараз перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. Їм забезпечили тимчасове розташування і сніданок.
 
Посол України Федір Шандор і українські консули перебувають на місці події, щоб оперативно надавати допомогу українським громадянам.
 
Представник Національної служби швидкої допомоги Пал Дьорфі повідомив MTI, що на місце події скерували 13 бригад. З 19 постраждалих – 11 дітей. За даними агентства, 17-річна дівчина перебуває у критичному стані, а 14-річний хлопець дістав серйозні травми.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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