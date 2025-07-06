В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми:є постраждалі

За попередніми даними, транспортний засіб з невстановлених причин з’їхав з дороги та перекинувся набік.

В Угорщині 6 липня приблизно о 5.00 автобус, який перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги й перекинувся набік.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в Угорщині.

Аварія сталася на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром. За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.