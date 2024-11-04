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ПОЛІТИКА

В Угорщині продовжили режим надзвичайного стану до травня 2025 року

04 листопада 2024, 20:26
В Угорщині продовжили режим надзвичайного стану до травня 2025 року
Фото: Getty Images
Угорські депутати проголосували за продовження надзвичайного стану до травня 2025 року, що дозволить Орбану видавати укази і скасовувати закони без регулярних парламентських процедур.

Парламент Угорщини у понеділок, 4 листопада, продовжив на шість місяців режим надзвичайного стану, який надає прем’єр-міністру Віктору Орбану широкі повноваження керувати країною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угорські депутати проголосували за продовження надзвичайного стану до травня 2025 року, що дозволить Орбану видавати укази і скасовувати закони без регулярних парламентських процедур.

Угорщина перебуває під різними надзвичайними станами, починаючи з 2016 року, коли уряд оголосив його через міграційну кризу. У 2020 році угорський парламент розширив сферу повноважень уряду, посилаючись на пандемію COVID-19.

Потім, у середині 2022 року, надзвичайний стан обґрунтувал иповномасштабним вторгненням росії в Україну.

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, стверджували, що законами про надзвичайний стан зловживають для підриву системи стримувань і противаг – часто у сферах повсякденного управління, які мають мало спільного з надзвичайною ситуацією.

Угорщинанадзвичайний станВіктор Орбан

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