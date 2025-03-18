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В Угорщині проведуть опитування щодо підтримки вступу України в ЄС – міністр

18 березня 2025, 13:31
В Угорщині проведуть опитування щодо підтримки вступу України в ЄС – міністр
Фото: з відкритих джерел
Консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".
В Угорщині до початку літа проведуть опитування громадян щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу, ініційоване прем’єром Віктором Орбаном.
 
Про це розповів міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бок перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі, пише "Європейська правда".
 
Він повідомив, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".
 
"Майбутнє процесу розширення України тепер в руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", – сказав Януш Бока.
 
Нагадаємо, що 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.
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