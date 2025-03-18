В Угорщині проведуть опитування щодо підтримки вступу України в ЄС – міністр
18 березня 2025, 13:31
Фото: з відкритих джерел
Консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".
В Угорщині до початку літа проведуть опитування громадян щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу, ініційоване прем’єром Віктором Орбаном.
Про це розповів міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бок перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі, пише "Європейська правда".
Він повідомив, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".
"Майбутнє процесу розширення України тепер в руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", – сказав Януш Бока.
Нагадаємо, що 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.