В Угорщині пройде "референдум" щодо членства України в Євросоюзі
Наступного тижня в Угорщині розпочнеться національне опитування про ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу.
Про це повідомляє видання Telex.
"Бюлетені з єдиним запитанням : "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" - почнуть розсилати поштою з наступного тижня", - оголосив представник уряду Ґерґелі Гуляш.
Міністр додав, що уряд Угорщини не підтримує членство України в Євросоюз, адже це було б небезпечним для Угорщини "з сільськогосподарської та економічної точки зору".
"Важливо, щоб голос Угорщини у цьому питанні був почутий", - додав Гуляш.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово казав, що Україна, на його думку, не гарантує достатній рівень прав для угорської нацменшини, яка проживає в Закарпатті.
В той же час, позиційна партія "Тиса" провела альтернативне опитування, в якому понад 58% угорців висловилися за вступ України до ЄС .