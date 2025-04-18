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В Угорщині пройде "референдум" щодо членства України в Євросоюзі

18 квітня 2025, 19:12
В Угорщині пройде
Фото: з відкритих джерел
Угорцям направлять бюлетні поштою.

Наступного тижня в Угорщині розпочнеться національне опитування про ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу. 

Про це повідомляє видання Telex

"Бюлетені з єдиним запитанням : "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" - почнуть розсилати поштою з наступного тижня", - оголосив представник уряду Ґерґелі Гуляш. 

Міністр додав, що уряд Угорщини не підтримує членство України в Євросоюз, адже це було б небезпечним для Угорщини "з сільськогосподарської та економічної точки зору". 

"Важливо, щоб голос Угорщини у цьому питанні був почутий", - додав Гуляш.  

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово казав, що Україна, на його думку, не гарантує достатній рівень прав для угорської нацменшини, яка проживає в Закарпатті. 

В той же час, позиційна партія "Тиса" провела альтернативне опитування, в якому понад 58% угорців висловилися за вступ України до ЄС .​

 
УгорщинаУкраїнавступ в ЄС

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