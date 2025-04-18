В Угорщині пройде "референдум" щодо членства України в Євросоюзі

Угорцям направлять бюлетні поштою.

Наступного тижня в Угорщині розпочнеться національне опитування про ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Telex.

"Бюлетені з єдиним запитанням : "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" - почнуть розсилати поштою з наступного тижня", - оголосив представник уряду Ґерґелі Гуляш.

Міністр додав, що уряд Угорщини не підтримує членство України в Євросоюз, адже це було б небезпечним для Угорщини "з сільськогосподарської та економічної точки зору".

"Важливо, щоб голос Угорщини у цьому питанні був почутий", - додав Гуляш.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово казав, що Україна, на його думку, не гарантує достатній рівень прав для угорської нацменшини, яка проживає в Закарпатті.

В той же час, позиційна партія "Тиса" провела альтернативне опитування, в якому понад 58% угорців висловилися за вступ України до ЄС .​