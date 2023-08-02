В Угорщині українських військових залякували "покаранням" в Україні – ЗМІ

На них тиснули і давали викривлену інформацію.

Українських військовополонених, яких росія передала Угорщині, під час перебування там нібито залякували покаранням в Україні, якщо вони вирішать повернутися додому. Декому навіть пропонували змінити громадянство.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на анонімні джерела та співрозмовників у дипломатичних колах.

За інформацією журналістів, в Угорщині українців переконували, що під час повернення на Батьківщину їх негайно відправлять на лінію фронту або судитимуть за дезертирство. Водночас одне з джерел стверджує, що військовополонених заохочували отримати угорське громадянство.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що в Угорщині військовослужбовці піддавалися "психологічним маніпуляціям примусового характеру".

"У нас є інформація, і це підтверджують ті українці, які повернулися в Україну, що на них там чинився психологічний тиск, вони отримували викривлену інформацію", - сказав Ніколенко.

У матеріалі з посиланням на анонімних чиновників і дипломатів йдеться, що військові потрапили в полон під час боїв під Куп'янськом у Харківській області. Зауважується, що прізвища військовополонених 19-23 років нібито дійсно мають угорське звучання, але лише один говорить угорською мовою і має подвійне громадянство.

За словами одного анонімного дипломата, полонених доправили до Угорщини транзитом через Туреччину, але він не уточнив, яким чином. Українські чиновники також відмовилися коментувати це питання.

Із відкритих джерел про польоти журналісти не виявили рейсів державних літаків між Туреччиною та Угорщиною в ті дні, коли мала відбутися передача військовослужбовців. Того дня зі Стамбулу в Будапешт відбувся лише чартерний рейс невеликого літака мальтійської компанії VistaJet

Зазначається, що шестеро українських військовополонених, яких передала росія, "досі знаходяться на території Європейського Союзу, імовірно в Угорщині". Решта п’ятеро повернулися в Україну і наразі проходять фізичну та психічну реабілітацію.

Нагадаємо, про передачу 11 українських полонених Угорщині 8 червня заявила російська православна церква. Угорський віцепрем’єр Жолта Шем’єн заявив, що "все це є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою".