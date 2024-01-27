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ПОЛІТИКА

В Угорщині відмовилися засудити КНДР за військову допомогу росії

27 січня 2024, 19:57
В Угорщині відмовилися засудити КНДР за військову допомогу росії
Фото: Getty Images
Раніше майже 50 країн світу підписали декларацію, яка засуджує постачання росії балістичних ракет від КНДР.

Угорщина слідом за Словаччиною заявила, що нібито не отримувала доказів того, що росія отримувала від КНДР ракети, тому вони не можуть засудити дії Північної Кореї.

Про це заявив державний секретар МЗС Угорщини Петер Штарай, повідомляє видання 444.

Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиції Угорщини Мартон Томпош і Петер Унгар запитали у представника МЗС країни, чому уряд не долучився до спільної заяви із засудженням поставок росії балістичних ракет від КНДР. 

"Оскільки нам не було надано жодних доказів, ми не змогли перевірити обґрунтованість тверджень, що містяться в заяві", - заявив держсекретар МЗС. 

Своєю чергою Томпош поставив під сумнів промиротворчу позицію Угорщини. 

"Як може бути сумісним із промиротворчою позицією уряду і пропагандою те, що вони відмовляються підписати резолюцію, яка не має обов'язкової сили, засуджуючи угоду з продажу зброї між КНДР і росією-агресором без будь-яких юридичних наслідків?" - заявив опозиціонер.

Раніше майже 50 країн світу підписали декларацію, яка засуджує постачання росії балістичних ракет від КНДР. Декларацію не підписали лише Угорщина та Словаччина.

Інформацію про передачу такої зброї країні-агресору оприлюднив Білий дім. За словами координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі,росія вже кілька разів запускала такі ракети по Україні.

УгорщинаКНДР

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