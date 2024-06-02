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В Ухті спалахнула пожежа на НПЗ, є загиблі – ЗМІ

02 червня 2024, 15:18
В Ухті спалахнула пожежа на НПЗ, є загиблі – ЗМІ
Фото: uapress.info
На нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" в російському місті Ухта спалахнула пожежа.

Він знаходиться за 1800 км від кордону з Україною.

Про це пише російські Telegram-канали Baza і 112.

"Пожежа на НПЗ почалася вдень 2 червня. За словами очевидців, перед загорянням вони чули кілька хлопків у районі нафтопереробного заводу. Незабаром там було помічено стовп диму", - йдеться у дописі.

В Ухті сталася пожежа на місцевому НПЗ, який належить "Лукойл". 

Мешканці запевняют, що перед цим чули звуки вибухів.

Наразі відомо, що двоє людей загинули внаслідок пожежі, ще одна людина потрапила до лікарні.

"Ще один постраждалий був доставлений до лікарні. У всіх постраждалих комбіновані травми. Попередньо чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів", – пишуть в соцмережі.

 

РосіяпожежаНПЗ

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