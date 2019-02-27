В Україні 680 шкіл мають холодні вбиральні на вулиці
Про це на засіданні Кабінету міністрів 27 лютого заявила міністерка освіти Лілія Гриневич. Гриневич назвала наявність таких туалетів "ганебним явищем", яке треба повністю ліквідувати.
Вона зазначила, що на розв'язання цієї проблеми планують витратити 267 мільйонів гривень з тогорічної освітньої субвенції - "якщо ще долучаться органи місцевого самоврядування, то ми зможемо закрити це питання".
Програму назвали "Гідність дитини".
"Діти мають мати задоволені базові потреби", - зазначила Гриневич.
Після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Міністерство регіонального розвитку має допомогти з цим питанням - "не розумію, чому раніше не можна було це зробити".
"Будь ласка, у розрізі кожної області, скільки таких шкіл, в яких районах. Поставити їм завдання, щоб до кінця року всі школи отримали теплі нормальні туалети", - сказав Гройсман, додавши, що на вулиці 21 століття.
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