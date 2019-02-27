Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні 680 шкіл мають холодні вбиральні на вулиці

На розв'язання цієї проблеми планують витратити 267 мільйонів гривень
В Україні нині 680 шкіл мають холодні вбиральні на вулиці, найбільше таких шкіл у Закарпатській області.
В Україні 680 шкіл мають холодні вбиральні на вулиці Фото: з відкритих джерел

Про це на засіданні Кабінету міністрів 27 лютого заявила міністерка освіти Лілія Гриневич. Гриневич назвала наявність таких туалетів "ганебним явищем", яке треба повністю ліквідувати.

Вона зазначила, що на розв'язання цієї проблеми планують витратити 267 мільйонів гривень з тогорічної освітньої субвенції - "якщо ще долучаться органи місцевого самоврядування, то ми зможемо закрити це питання".

Програму назвали "Гідність дитини".

"Діти мають мати задоволені базові потреби", - зазначила Гриневич.

Після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Міністерство регіонального розвитку має допомогти з цим питанням - "не розумію, чому раніше не можна було це зробити".

"Будь ласка, у розрізі кожної області, скільки таких шкіл, в яких районах. Поставити їм завдання, щоб до кінця року всі школи отримали теплі нормальні туалети", - сказав Гройсман, додавши, що на вулиці 21 століття.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2019 20:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.