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В Україні - найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники просять громадян не провокувати пожежі

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101"
В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах.
В Україні - найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники просять громадян не провокувати пожежі Фото: EPA/UPG

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".

Як бачимо з карти Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні погодні станом на 13:35 21 червня у Волинській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та у Києві.

Метеорологи переконані, що протягом 21-23 червня у більшості північних, західних та східних областей пануватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Фото: Скріншот із сайту УкрГідрометцентру

Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:

  • відвідувати хвойні ліси;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101", - закликають у ДСНС.

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21 06 2021 13:49
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