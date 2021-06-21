В Україні - найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники просять громадян не провокувати пожежі

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101"

В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".

Як бачимо з карти Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні погодні станом на 13:35 21 червня у Волинській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та у Києві.

Метеорологи переконані, що протягом 21-23 червня у більшості північних, західних та східних областей пануватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.