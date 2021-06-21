В Україні - найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники просять громадян не провокувати пожежі
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".
Як бачимо з карти Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні погодні станом на 13:35 21 червня у Волинській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та у Києві.
Метеорологи переконані, що протягом 21-23 червня у більшості північних, західних та східних областей пануватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Фото: Скріншот із сайту УкрГідрометцентру
Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:
- відвідувати хвойні ліси;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101", - закликають у ДСНС.
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