В Україні агента військової розвідки рф засудили на 12 років ув’язнення

Його спіймали ще минулого року

В Україні до реального терміну позбавлення волі засудили українця-агента головного управління генштабу збройних сил росії, більш відомого як гру. Зловмисника було затримано на Черкащині торік у липні, коли намагався отримати секретну інформацію про один зі складів боєприпасів українських військ.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді й призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, зрадником є мешканець Умані, який був завербований представником російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році.

Основне завдання, яке він отримав від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів із боєприпасами та режим їхньої охорони на території свого регіону. Для комунікації чоловік мав використовувати закриті канали електронного зв’язку.

У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову "винагороду" в розмірі $2 тис.

До того ж для виконання ворожих вказівок зрадник намагався "в темну" залучити українського військовослужбовця. Проте контррозвідники СБУ своєчасно викрили й затримали російського агента на спробі отримання таємних відомостей.

Заходи з викриття злочину і його розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва облпрокуратури.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид РФ.