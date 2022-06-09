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В Україні арештували майно ексдепутата держдуми рф
Фото: з відкритих джерел
В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 млрд гривень, власником яких є колишній депутат держдуми рф від партії “єдіная росія”.
Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу генпрокурора.
Зазначається, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи рф, полковнику армії рф, які провадили діяльність на території України.
"Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.
У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн.
"Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою", - зазначили в БЕБ.
В ОГП додали, що за клопотанням прокурорів накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.
Правоохоронці не називають ім'я фігуранта справи. Але за даними джерел Економічної правди, мова йде про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.
Раніше повідомлялося, що суд заарештував майно формально української мережі АЗС, яка належала російському "Лукойлу".
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