RSS
НОВИНИ

В Україні арештували майно ексдепутата держдуми рф

На суму понад 1 млрд гривень
В Україні арештували майно ексдепутата держдуми рф Фото: з відкритих джерел
В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 млрд гривень, власником яких є колишній депутат держдуми рф від партії “єдіная росія”.
 
Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу генпрокурора.
 
Зазначається, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи рф, полковнику армії рф, які провадили діяльність на території України.
 
"Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", - йдеться у повідомленні.
 
Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.
 
У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн.
 
"Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою", - зазначили в БЕБ.
 
В ОГП додали, що за клопотанням прокурорів накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.
 
Правоохоронці не називають ім'я фігуранта справи. Але за даними джерел Економічної правди, мова йде про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.
 
Раніше повідомлялося, що суд заарештував майно формально української мережі АЗС, яка належала російському "Лукойлу".
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 09 2022 13:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новий прем

Новий прем'єр-міністр Великої Британії – не Тетчер, а Черчілль 2.0. Україна готується знов зустрічати Ліз Трасс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.