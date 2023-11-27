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В Україні через негоду перекрили 14 трас і доріг

27 листопада 2023, 10:12
В Україні через негоду перекрили 14 трас і доріг
Фото: dsns.gov.ua
Рятувальники і поліцейські з хуртовини витягли 840 авто.

Про це Державна служба України з безпеки на транспорті написала на Facebook-сторінці.

"На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти. Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

Закликаємо водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо Вам потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють пункти незламності та пересувні пункти обігріву", - йдеться в дописі. 

Найскладніша ситуація спостерігається на півночі і півдні Одеської області. Снігові перемети там вже сягають півтора метра. 

На трасі евакуювали десятки людей з автобусів.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

 
негодаУкраїна

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