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В Україні через війну постраждали 1172 дитини - Офіс Генпрокурора

Ольга
Матарикіна
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 395 дітей загинуло та понад 777 отримали поранення різного ступеню тяжкості
В Україні через війну постраждали 1172 дитини - Офіс Генпрокурора print screen
"Станом на ранок 28 вересня 2022 року більше ніж 1172 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 395 дітей загинуло та понад 777 отримали поранення різного ступеню тяжкості", -  повідомляє Офіс генерального прокурора.
 
 
Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених і звільнених територіях.
 
Найбільше дітей, за даними ОГП, постраждали в Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.
 
Зокрема, 27 вересня внаслідок ворожого обстрілу села Петропалівка в Харківській області поранення дістала 16-річна дівчина.
 
Через бомбардування й обстріли збройними силами росії станом на сьогодні пошкоджені 2,5 тисячі закладів освіти, 289 з них зазнали повного руйнування.
 
Раніше повідомлялося, що в Україні, через напад рф, загинуло майже 6 тисяч мирних жителів.
 

 

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28 09 2022 09:31
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