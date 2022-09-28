В Україні через війну постраждали 1172 дитини - Офіс Генпрокурора

"Станом на ранок 28 вересня 2022 року більше ніж 1172 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 395 дітей загинуло та понад 777 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомляє Офіс генерального прокурора

Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених і звільнених територіях.

Найбільше дітей, за даними ОГП, постраждали в Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

Зокрема, 27 вересня внаслідок ворожого обстрілу села Петропалівка в Харківській області поранення дістала 16-річна дівчина.

Через бомбардування й обстріли збройними силами росії станом на сьогодні пошкоджені 2,5 тисячі закладів освіти, 289 з них зазнали повного руйнування.

Раніше повідомлялося, що в Україні, через напад рф, загинуло майже 6 тисяч мирних жителів.