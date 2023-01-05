Матеріали:
Теми:

В Україні через війну постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури

05 січня 2023, 17:05
В Україні через війну постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури
Джерело: suspilne.media
Унаслідок російської агресії проти України дістали пошкодження або були знищені 1189 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це заявила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Так, станом на 25 грудня 2022-го року, збитків зазнали 1189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів повністю зруйновані", — йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. При цьому серед об’єктів інфраструктури, які зазнали збитків та руйнувань, найбільшою групою є клубні заклади — 47% від загальної кількості таких об’єктів.

Зокрема, через війну постраждали 563 клубних заклади (зруйновано — 222, пошкоджено – 341), 453 бібліотеки (зруйновано — 155; пошкоджено — 298), 63 музеї та галереї (зруйновано — 22; пошкоджено — 41), 18 театрів та філармоній (зруйновано — 9; пошкоджено — 9) та 93 заклади мистецької освіти (зруйновано – 38 од.; пошкоджено – 54).

"Наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", — підкреслили в МКІП.

Раніше повідомлялось, що окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.

війнаінфраструктуракультура

Останні матеріали

Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється