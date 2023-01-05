В Україні через війну постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури

Унаслідок російської агресії проти України дістали пошкодження або були знищені 1189 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це заявила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Так, станом на 25 грудня 2022-го року, збитків зазнали 1189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів повністю зруйновані", — йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. При цьому серед об’єктів інфраструктури, які зазнали збитків та руйнувань, найбільшою групою є клубні заклади — 47% від загальної кількості таких об’єктів.

Зокрема, через війну постраждали 563 клубних заклади (зруйновано — 222, пошкоджено – 341), 453 бібліотеки (зруйновано — 155; пошкоджено — 298), 63 музеї та галереї (зруйновано — 22; пошкоджено — 41), 18 театрів та філармоній (зруйновано — 9; пошкоджено — 9) та 93 заклади мистецької освіти (зруйновано – 38 од.; пошкоджено – 54).

"Наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", — підкреслили в МКІП.

Раніше повідомлялось, що окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.