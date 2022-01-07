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В Україні готують новий порядок усиновлення дітей
За ініціативою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану Міністерство соціальної політики розробляє зміни до порядку усиновлення дітей
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
"За ініціативою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану Міністерство соціальної політики розробляє зміни до порядку усиновлення дітей", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що результатом роботи стануть чіткі, зрозумілі та закріплені законодавчо норми щодо особливостей усиновлення під час дії воєнного стану для реалізації права дитини на виховання в сім’ї та запобіжники до будь-яких незаконних дій відносно дітей.
У Мінсоцполітики повідомляють, що перше обговорення пропозицій щодо змін до порядку усиновлення під час воєнного стану відбулося цього тижня. Робота над удосконаленням процедури триває.
Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала прискорити і спростити процедури задля тимчасового влаштування дітей-сиріт або дітей без батьківського піклування та їх усиновлення громадянами України.
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