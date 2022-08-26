RSS
НОВИНИ

В Україні хочуть прибрати білборди

Ольга
Матарикіна
Зовнішня реклама відволікає водія від дорожньої обстановки, що може спричинити ДТП
В Україні хочуть прибрати білборди Фото з вільного доступу

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №7696 щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Пропонується заборонити розміщення рекламоносіїв та прокладання інженерних комунікацій і мереж вздовж смуги відведення.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, рекламоносії, які розміщуються в смузі відведення доріг не відносяться до складових автомобільних доріг загального користування. Їх розміщення в межах смуги відведення доріг, особливо на основних під’їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного перевантаження дорожньої обстановки, додаткової фіксації погляду водія та збільшенню часу його реакції під час керування автомобілем.

"Зовнішня реклама, незалежно від бажання водія, відволікає на декілька секунд його увагу від дорожньої обстановки та технічних засобів організації дорожнього руху, що може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в документі

Крім того, рекламоносії, що розміщені на узбіччях доріг створюють перешкоди дорожнім механізмам, особливо в зимовий період, що в свою чергу не забезпечує належне утримання проїзної частини та узбіч автомобільних доріг.

Проектом закону також пропонується врегулювати питання плати за використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання для влаштування заїзду/виїзду, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу або на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами.

 


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2022 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.