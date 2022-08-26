В Україні хочуть прибрати білборди

Зовнішня реклама відволікає водія від дорожньої обстановки, що може спричинити ДТП

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №7696 щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Пропонується заборонити розміщення рекламоносіїв та прокладання інженерних комунікацій і мереж вздовж смуги відведення.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, рекламоносії, які розміщуються в смузі відведення доріг не відносяться до складових автомобільних доріг загального користування. Їх розміщення в межах смуги відведення доріг, особливо на основних під’їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного перевантаження дорожньої обстановки, додаткової фіксації погляду водія та збільшенню часу його реакції під час керування автомобілем.

"Зовнішня реклама, незалежно від бажання водія, відволікає на декілька секунд його увагу від дорожньої обстановки та технічних засобів організації дорожнього руху, що може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в документі

Крім того, рекламоносії, що розміщені на узбіччях доріг створюють перешкоди дорожнім механізмам, особливо в зимовий період, що в свою чергу не забезпечує належне утримання проїзної частини та узбіч автомобільних доріг.

Проектом закону також пропонується врегулювати питання плати за використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання для влаштування заїзду/виїзду, перехідно-швидкісних смуг до об’єкта дорожнього сервісу або на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами.