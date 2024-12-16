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В Україні є лазерна зброя "Тризуб" та розвивається проект дрона-"матки" – Сухаревський

16 грудня 2024, 18:33
В Україні є лазерна зброя
Фото: firtka.if
Наразі Сили безпілотних систем на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер.
Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.
 
Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський, пише Інтерфакс-Україна.
 
"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - розповів Сухаревський.
 
За його словами, наразі Сили безпілотних систем на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер.
 
"Він справді працює, він справді є", - наголосив він.
 
Сухаревський також розповів, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.
 
"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", - зазначив полковник.
 
Він зауважив, що масштабування цього проекту є одним із найперспективніших елементів у його роботі.

 

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