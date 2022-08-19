НОВИНИКабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні карантин продовжено до кінця року
Фото: LB.ua
"Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України".
Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.
Як повідлмлялося, у травні Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2022 року.
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