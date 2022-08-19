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В Україні карантин продовжено до кінця року

Ольга
Матарикіна
Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року
В Україні карантин продовжено до кінця року Фото: LB.ua
"Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України". 
 
 
Про це повідомив представник  Уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.
 
 
Як повідлмлялося,  у травні Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2022 року.
 
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19 08 2022 18:34
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