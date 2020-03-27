ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 зросла до 218. За минулу добу зафіксували 62 нових випадків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 218
Нові випадки зафіксували у Рівненській області - 9 пацієнтів, у Києві - 7 пацієнтів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, зазначає "Громадське".
Нові випадки зафіксували у Рівненській області - 9 пацієнтів, у Києві - 7 пацієнтів.
З усіх інфікованих 5 пацієнтів померли, 4 - вилікувались. Усі одужалі у Чернівецькій області. За словами Ляшка, готується до виписки ще один пацієнт.
"Найбільше хворіють люди від 30 до 49 років - майже 38% від усіх захворілих. Від 18 до 19 років - 17%, від 50 до 65 років - 30%, 65+ - 6% заражених", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, що кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 20 тис. людей, кількість інфікованих - 456 тис.
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27 03 2020 10:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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