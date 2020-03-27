В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 218

В Україні кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 зросла до 218. За минулу добу зафіксували 62 нових випадків.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, зазначає "Громадське".

Нові випадки зафіксували у Рівненській області - 9 пацієнтів, у Києві - 7 пацієнтів.

З усіх інфікованих 5 пацієнтів померли, 4 - вилікувались. Усі одужалі у Чернівецькій області. За словами Ляшка, готується до виписки ще один пацієнт.

"Найбільше хворіють люди від 30 до 49 років - майже 38% від усіх захворілих. Від 18 до 19 років - 17%, від 50 до 65 років - 30%, 65+ - 6% заражених", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 20 тис. людей, кількість інфікованих - 456 тис.