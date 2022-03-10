Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про те, що в Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ.

Про це повідомляє "Україна Зараз".

"В УАФ є ідея, щоб з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Я впевнений, що ми до цього прийдемо, ця команда буде найулюбленішою в країні. Соррі, але ні "Шахтар", ні "Динамо", ні "Дніпро" не зможуть тягатися по вболівальникам з командою ЗСУ. Це буде справжня команда наших хлопців, які служать у ЗСУ. Це буде дуже важливим кроком для розвитку футболу та підтримки наших героїв. Зараз вся країна вболіває за ЗСУ на фронті. Команда буде зібрана з найкращих хлопців, вона радуватиме вболівальників у чемпіонаті", – заявив Павелко.

Раніше повідомлялось, що сестри Кіченок виграли парний розряд тенісного турніру в Таллінні.