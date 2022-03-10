НОВИНИПрезидент УАФ Андрій Павелко повідомив про те, що в Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Україна Зараз".
"В УАФ є ідея, щоб з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Я впевнений, що ми до цього прийдемо, ця команда буде найулюбленішою в країні. Соррі, але ні "Шахтар", ні "Динамо", ні "Дніпро" не зможуть тягатися по вболівальникам з командою ЗСУ. Це буде справжня команда наших хлопців, які служать у ЗСУ. Це буде дуже важливим кроком для розвитку футболу та підтримки наших героїв. Зараз вся країна вболіває за ЗСУ на фронті. Команда буде зібрана з найкращих хлопців, вона радуватиме вболівальників у чемпіонаті", – заявив Павелко.
Раніше повідомлялось, що сестри Кіченок виграли парний розряд тенісного турніру в Таллінні.
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