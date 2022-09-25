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В Україні можуть мобілізувати 5,5 млн чоловіків - Арестович

За його словами, ідеться про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники, за потреби, можуть збільшити оборонну допомогу, щоб забезпечити цих мобілізованих
В Україні можуть мобілізувати 5,5 млн чоловіків - Арестович Фото: rian.com.ua

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що, якщо буде необхідно, в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб.

Про це він заявив під час інтерв 'ю з російським юристом і блогером Марком Фейгіним.

За оцінкою Арестовича, росіян мобілізуватимуть у три хвилі, остання закінчиться у грудні. Загалом, він вважає, що мобілізують приблизно 1 млн росіян, можливо, більше.

Фейгін запитав, чи має Україна що протиставити РФ в плані особового складу.

"У нас 1 млн під рушницею по всій країні. Проблема в тому, що ми маємо бути рівномірно сильними. У нас внутрішня лінія фронту 1390 км плюс ще зовнішня майже 4 тис. км, враховуючи морські кордони. Усе це треба боронити. Тому ми ведемо оборону в невигідний спосіб: ми маємо бути рівномірно сильними скрізь. На жаль. Але це ж означає, що якщо бракуватиме – і ми мобілізуємося. Ще раз. Звісно, є резерв для мобілізації. У нас 5,5 млн", – відповів Арестович.

За його словами, ідеться про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники, за потреби, можуть збільшити оборонну допомогу, щоб забезпечити цих мобілізованих.

"Ми все-таки 40-мільйонна країна, мільйон ми покличемо якщо що. Та й захід допоможе. Якщо нам бракуватиме, ми мобілізуємося ще раз", – зазначив Арестович.

Він припускає, що можуть бути мобілізовані студенти.

"Якщо в Росії мобілізують мільйон, народ, про який виїзд ви кажете? Нам можуть знадобитися всі. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді? Це вже все: вставай, народна війна йде. Поки студентів не чіпають, вони не йдуть до армії, але цілком може виявитися таке, що підуть взагалі всі чи дуже багато, бо це питання фізичного виживання нації", – сказав він у відповідь на запитання про перспективи для студентів, які навчаються за кордоном. 

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25 09 2022 13:50
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