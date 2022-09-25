В Україні можуть мобілізувати 5,5 млн чоловіків - Арестович

За його словами, ідеться про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники, за потреби, можуть збільшити оборонну допомогу, щоб забезпечити цих мобілізованих

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що, якщо буде необхідно, в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб.

Про це він заявив під час інтерв 'ю з російським юристом і блогером Марком Фейгіним.

За оцінкою Арестовича, росіян мобілізуватимуть у три хвилі, остання закінчиться у грудні. Загалом, він вважає, що мобілізують приблизно 1 млн росіян, можливо, більше.

Фейгін запитав, чи має Україна що протиставити РФ в плані особового складу.

"У нас 1 млн під рушницею по всій країні. Проблема в тому, що ми маємо бути рівномірно сильними. У нас внутрішня лінія фронту 1390 км плюс ще зовнішня майже 4 тис. км, враховуючи морські кордони. Усе це треба боронити. Тому ми ведемо оборону в невигідний спосіб: ми маємо бути рівномірно сильними скрізь. На жаль. Але це ж означає, що якщо бракуватиме – і ми мобілізуємося. Ще раз. Звісно, є резерв для мобілізації. У нас 5,5 млн", – відповів Арестович.

За його словами, ідеться про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники, за потреби, можуть збільшити оборонну допомогу, щоб забезпечити цих мобілізованих.

"Ми все-таки 40-мільйонна країна, мільйон ми покличемо якщо що. Та й захід допоможе. Якщо нам бракуватиме, ми мобілізуємося ще раз", – зазначив Арестович.

Він припускає, що можуть бути мобілізовані студенти.

"Якщо в Росії мобілізують мільйон, народ, про який виїзд ви кажете? Нам можуть знадобитися всі. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді? Це вже все: вставай, народна війна йде. Поки студентів не чіпають, вони не йдуть до армії, але цілком може виявитися таке, що підуть взагалі всі чи дуже багато, бо це питання фізичного виживання нації", – сказав він у відповідь на запитання про перспективи для студентів, які навчаються за кордоном.