В Україні можуть не монетизувати "пакет малюка": ВР прийняла закон за основу

Автори документа пояснюють, що, згідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми

У Верховній раді мають намір відмовитися від монетизації "пакунку малюка" і залишити його в натуральному вигляді. Відповідний законопроект №3006а за основу підтримали 316 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Автори документа пояснюють, що, згідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Майже половині (49%) одержувачів "пакунку" вдалося істотно заощадити на покупці товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Крім того, підкреслюють автори законопроекту, за два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази. Якщо у 2018 році тільки 35% батьків надавали перевагу пакунку грошовій виплаті, то тепер 8 з 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме в натуральному вигляді.

У документі прописано, що тимчасово - з 1 жовтня по 31 грудня цього року - закупівля одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" організовується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проектів у рамках пілотного проекту.

Після закупівлі "пакети" будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону "Про державні закупівлі ".

Нагадаємо, що 1 вересня, стартувала монетизація "пакунків малюка" в Україні. Від сьогодні почалася видача карток для виплат.