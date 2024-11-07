В Україні можуть відновити цивільні польоти вже у січні
07 листопада 2024, 16:09
Портрети Надії Савченко в аеропорті "Бориспіль". Фото: Facebook/Наш Киев
Зокрема можуть допустити польоти до Львоваа і Києва
До кінця січня 2025 року до шести авіакомпаній можуть відновити авіасполучення в одному з аеропортів України.
Про це повідомив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі.
"Зараз ми маємо новий виклик – як нам знайти страхування для авіаперевезень, щоб відкрити аеропростір на заході України", - сказав він.
Еллісон зазначає, що існують п'ять або шість авіакомпаній, які можуть відновити рейси з України вже в січні 2025 року. Проте він зауважив, що кінцеве рішення стосовно відновлення авіарейсів буде ухвалювати Офіс президента з урахуванням безпекової ситуації через війну.
За словами Еллісона, з технічної сторони простіше розпочати польоти з аеропорту "Львів", оскільки до Польщі всього сім хвилин польоту. Однак президент України Володимир Зеленський наголошує на відкритті саме столичного аеропорту "Бориспіль".
Еллісон також зазначив, що страхування літака Airbus-320 і Boeing-737 потребує страхування мінімум на три чверті мільярда доларів.
"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - додав він.