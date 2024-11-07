В Україні можуть відновити цивільні польоти вже у січні

Зокрема можуть допустити польоти до Львоваа і Києва

До кінця січня 2025 року до шести авіакомпаній можуть відновити авіасполучення в одному з аеропортів України.

Про це повідомив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі.

"Зараз ми маємо новий виклик – як нам знайти страхування для авіаперевезень, щоб відкрити аеропростір на заході України", - сказав він.

Еллісон зазначає, що існують п'ять або шість авіакомпаній, які можуть відновити рейси з України вже в січні 2025 року. Проте він зауважив, що кінцеве рішення стосовно відновлення авіарейсів буде ухвалювати Офіс президента з урахуванням безпекової ситуації через війну.