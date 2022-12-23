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ПОЛІТИКА

В Україні набув чинності закон про відпустки військовим на час воєнного стану

23 грудня 2022, 11:00
В Україні набув чинності закон про відпустки військовим на час воєнного стану
Фото: з вільних джерел
Під час дії воєнного стану військовим можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення

Законодавчий акт №2822-ІХ "Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану" напередодні опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", передає Укрінформ.

Згідно з текстом документа, в особливий період під час дії воєнного стану військовим можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна із зазначених відпусток може бути тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

При цьому частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.


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