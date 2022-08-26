В Україні наркотичні лікарські засоби в аптеках почнуть відпускати за е-рецептом

Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року

В Україні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань, а також додатково посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

По це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ - за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми №3.

Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.

Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.