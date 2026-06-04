В Україні назвали кількість дітей, загиблих через російське вторгнення

Ще 2 548 дітей поранені, 2 318 – зниклі безвісти.

З лютого 2022 року внаслідок російської агресії в Україні загинули щонайменше 707 дітей. Наймолодшій жертві було лише два дні – вона народилася й загинула в пологовому будинку. Ще 2 548 дітей дістали поранень, а 2 318 вважаються зниклими безвісти.

Ці дані оприлюднили президент Зеленський та омбудсман Дмитро Лубінець у Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, який відзначається 4 червня.

Лубінець застеріг, що реальні цифри можуть бути більшими: Україна не має даних з тимчасово окупованих територій, а тисячі українських дітей депортовані до росії. "Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. росія має понести відповідальність за ці злочини", – наголосив Зеленський.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що в Україні розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей. Підозри оголошено 234 російським військовим, щодо 108 – скеровано обвинувальні акти до суду.

Серед найтрагічніших епізодів – удар ракетами "Калібр" по центру Вінниці 14 липня 2022 року, де загинули троє дітей; ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, який забрав життя шістьох дітей; та цілеспрямована атака по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.