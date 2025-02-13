В Україні не має бути нав'язаного миру – Шольц

Шольц висловив свою позицію щодо майбутнього миру в Україні

В Україні не повинно бути нав'язано миру, а будь-яке рішення конфлікту має враховувати позицію США.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

"Для мене абсолютно ясно, що не повинно бути жодного рішення, яке б не включало США. Наступне завдання - забезпечити, щоб не було нав'язаного миру", - сказав політик.

У Reuters нагадали, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором путіним та президентом України Володимиром Зеленським.