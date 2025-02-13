В Україні не має бути нав'язаного миру – Шольц
13 лютого 2025, 14:55
Олаф Шольц
Шольц висловив свою позицію щодо майбутнього миру в Україні
В Україні не повинно бути нав'язано миру, а будь-яке рішення конфлікту має враховувати позицію США.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.
"Для мене абсолютно ясно, що не повинно бути жодного рішення, яке б не включало США. Наступне завдання - забезпечити, щоб не було нав'язаного миру", - сказав політик.
У Reuters нагадали, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Пізніше у Politico уточнили, що інтерв'ю з Шольцом було проведено в середу вранці, тобто до телефонної розмови між Трампом і путіним.
Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна та Європа мають бути залучені до мирних перемовин щодо України після розмови між Трампом і путіним, пише Reuters.
"Ми не можемо вести переговори без залучення України. На кону мир в Європі, тому ми, європейці, повинні бути залучені", - зауважила Бербок в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.
Також міністр наголосила, що не була заздалегідь проінформована про дзвінки Трампа.
"Так працює адміністрація Трампа. Саме тому необхідна постійна взаємна комунікація з різними гравцями. Це теж відрізняється від інших часів. Це не те, як інші ведуть зовнішню політику, але зараз це реальність", - пояснила Бербок.