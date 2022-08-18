В Україні поглибиться демографічна криза через війну - експертка

Війна – це ворог репродуктивного здоров’я не тільки жінок, а й чоловіків.

Після початку повномасштабних військових дій в Україні почала зростати кількість викиднів, передчасних пологів та мертвонароджених дітей. У мирний час ці проблеми можна було профілактувати, а зараз у багатьох пацієнток відсутній навіть доступ по медичної допомоги. Про це в коментарі УНН розповіла акушер-гінеколог Наталія Дзигар.

"Оскільки в Україні демографічна ситуація була доволі сумна і до війни, я думаю, що нас очікуватиме демографічна криза. Бо війна – це ворог репродуктивного здоров’я не тільки жінок, а й чоловіків. Наразі ми бачимо і локальний, і глобальний вплив. По-перше, міграційні процеси. Зараз велика кількість внутрішньої та зовнішньої міграції. Статистика говорить, що наразі виїхало близько 9 млн осіб і навряд чи половина з них взагалі повернеться. У нас є 8 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 1,5 мільйони депортованих у рф. Тобто йде втрата великої кількості популяції не лише продуктивно активних чоловіків, що на фронті, а й жінок ", – розповіла вона.

Крім того, за словами лікаря, пари зараз відкладають настання першої чи наступної вагітностей.

Внаслідок війни виникли проблеми пов’язані із репродуктологією. Наразі більшість репродуктивних клінік зі сходу України були змушені евакуювати весь персонал, біоматеріал і устаткування та перевозити до більш безпечних регіонів, заначила Дзигар.