В Україні оголошена загроза ракетного удару. У Києві чутно вибухи

Вранці у четвер, 29 грудня, після 05:30 ранку повітряна тривога поступово накрила всі області України.

Як повідомив близько 8:00 голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, у небі зафіксовано 13 ворожих літаків типу Ту.

Спочатку ракетна небезпека була оголошена для жителів Сум та області. Згодом попередження поширилось для жителів Київщини, Чернігівщини, Житомирщини та інших сусідніх областей. Ворожі ракети, орієнтовно, рухаються у північній частині країни.

Про роботу протиповітряної оборони спочатку повідомили в Чернігові. Близько 8:20 звуки вибухів було чутно в Києві. Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці працює система протиповітряної оборони.

Оперативне командування "Північ" повідомило про ліквідацію російської ракети над Сумщиною.