В Україні перевірять діяльності всіх екс-міністрів оборони та керівників Генштабу

В Україні займуться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.

Про це 4 лютого в ході засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, пише "Українська правда".

За словами Луценка, ця справа є "політичним вироком", для причетних до роззброювання української армії.

Зокрема, генпрокурор заявив, що станом на 1991 рік Україна мала достатній військовий потенціал, третій в світі ядерний арсенал.

Луценко розповів, що експерти розділили процес роззброювання української армії на 4 етапи, один з них тривав з 2006 до 2009 року, коли відбувалися масові скорочення у ЗСУ, а вище керівництво створило умови для зниження боєздатності армії, розпродало військове майно.

Генпрокурор привів у приклад графіку сучасних потреб ЗСУ та військового забезпечення України станом на 1991 рік.

Згідно з даними Луценка, у 1991 році Україна була забезпечена озброєнням та оборонними засобами, проте у період до 2014 року все "надлишкове майно" розпродали.

"З 1991 року кількість БМП та БТР – 7999, нинішня потреба 4500, бойові літаки у 1991 – 1380, нинішня потреба – 460…", - сказав Луценко.

Голова ТСК нардеп Іван Вінник заявив, що у період, коли міністром оборони був Анатолій Гриценко (2005-2007 роки), відбувався масштабний розпродаж за безцінь військової техніки з української армії.

"Цей період характеризується масштабним розпродажем військової техніки та озброєнь. Десятки, тисячі, сотні одиниць броньованої техніки протиповітряної оборони були розпродані за копійки", - сказав Вінник.

Розслідування кримінального провадження доручене Державному бюро розслідувань.

Як повідомила заступниця голови відомства Ольга Варченко, йдеться про стаття 367 (службова недбалість), 364 (зловживання владою), 111 (державна зрада) та 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу.

Водночас, співробітниця ДБР зазначила, що слідство стосується 2000-2014 років. За її словами, наразі правоохоронці очікують встановлення розміру збитків.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Дмитро Саламатін став підозрюваним у справі про державну зраду на користь Росії, розкрадання та підрив обороноздатності України.