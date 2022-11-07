В Україні перевіряють ТРЦ на дотримання вимог під час повітряної тривоги

Одним з важливих аспектів міністр назвав підготовку закладів освіти до наступного навчального року

В Україні другий тиждень поспіль ведеться перевірка великих громадських об’єктів на предмет дотримання ними правил безпеки, зокрема під час оголошення повітряних тривог.

Про це повідомив Денис Монастирський.

"За моїм дорученням, яке повністю підтримано урядом України, сьогодні ДСНС розробила спеціальні рекомендації для регіональних служб. Спільно з військовими адміністраціями здійснюється перевірка, у першу чергу торговельних центрів, спортивних та концертних залів тощо", - повідомив Монастирський.

Одним з важливих аспектів міністр назвав підготовку закладів освіти до наступного навчального року з огляду на ці загрози."Зараз відбувається перевірка закладів освіти, рекомендації відправлено на місця", - зазначив міністр.

Він додав, що зараз основна роль покладається на місцеві органи влади, адже саме вони опрацьовують питання безпеки конкретної школи, дитсадка чи вишу.

"Але ми переконані, що на сьогодні ми здатні забезпечити безпеку наших дітей. Це найголовніше. Тому, українці можуть повертатися і продовжувати навчання дітей в Україні", - зазначив Монастирський.