В Україні побудують 20 атомних енергоблоків

"Енергоатом" та американська Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20-ти атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.

Вчора президент національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатома" Петро Котін та президент і виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво.

Про це пише "Енергоатом" на Facebook-сторінці.

"Спорудження в Україні ММР не тільки сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, але й дасть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності й досягнути цілей декарбонізації. Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі. ММР – потужна технологія, яка також дозволить нам децентралізувати генерацію", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Котін підписав договір в Києві, а Сінгх – у Камдені, штат Нью-Джерсі, США. На церемонії також були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.

Угода передбачає будівництво в Україні до 20 реакторів SMR-160, реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до має відбутися до березня 2029 року, заявили в "Енергоатомі".

Спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності, йдеться в пості.