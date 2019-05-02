В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2019
Щоб зареєструватися, необхідно створити і заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу "Зареєструватися", розміщеного на сайті, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в установі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти), або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).
Після цього регіональний центр видає спеціальний сертифікат, повідомляють на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
"Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники установ освіти направляють до 18 березня 2019 року", - відзначили в Центрі.
Також, Міністерство освіти і науки затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру вищих навчальних закладах. Зокрема тепер можна буде подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин