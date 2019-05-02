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В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2019

Зареєструватися можна до 25 березня
В Україні 5 лютого розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, яке триватиме до 25 березня.
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2019 Фото: vestnik.in.ua

Щоб зареєструватися, необхідно створити і заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу "Зареєструватися", розміщеного на сайті, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в установі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти), або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Після цього регіональний центр видає спеціальний сертифікат, повідомляють на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники установ освіти направляють до 18 березня 2019 року", - відзначили в Центрі.

Також, Міністерство освіти і науки затвердило нові норми вступу на бакалаврат та магістратуру вищих навчальних закладах. Зокрема тепер можна буде подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років.

 
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05 02 2019 09:59
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