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В Україні почався весняний призов в армію

Він триватиме три місяці
У квітні в Україні почався перший з двох призовів на строкову військову службу, які запланованих на 2019 рік. Триватиме кампанія до 30 червня – три місяці.
В Україні почався весняний призов в армію Фото:Reuters

На військову службу призвуть чоловіків, придатні за станом здоров'я, яким виповнилося 20 років, а також ті, кому ще не виповнилося 27 років, якщо у них немає права на відстрочку або звільнення від призову.

За рішенням Кабміну, в армії мають відслужити понад 18 тисяч осіб. Із загальної кількості 9 тис. громадян направлять на службу безпосередньо у Збройні сили, 5 тис. 152 особи — у Національну гвардію, 4 тис. — у Держприкордонслужбу, а ще 600 осіб отримають розподіл у Державну спеціальну службу транспорту.

Друга хвиля призову відбудеться у жовтні-грудні. Так само у дві хвилі в 2019 році пройде і звільнення в запас — навесні і восени. Кількість призовників на кожну кампанію затверджує Кабмін, виходячи з представлених йому даних від силових відомств.

Нагадаємо, у межах осіннього призову в Україні на військову службу призвали 17 637 громадян.

 

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01 04 2019 09:44
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