В Україні подовжили воєнний стан
В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію подовжили ще на 90 діб.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб", – йдеться у повідомленні.
Раніше відповідні законопроєкти подав до Ради президент Володимир Зеленський.
Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. За відповідні постанови №9259 та №9260 було віддано відповідно 324 та 333 голосів.
Нагадаємо, що 1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.
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