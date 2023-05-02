В Україні подовжили воєнний стан

Верховна Рада України подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію.

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію подовжили ще на 90 діб.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб", – йдеться у повідомленні.

Раніше відповідні законопроєкти подав до Ради президент Володимир Зеленський.

Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. За відповідні постанови №9259 та №9260 було віддано відповідно 324 та 333 голосів.

Нагадаємо, що 1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.