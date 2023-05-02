Матеріали:
Теми:

В Україні подовжили воєнний стан

02 травня 2023, 16:30
В Україні подовжили воєнний стан
Фото:pressident.gov.ua
Верховна Рада України подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію.

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію подовжили ще на 90 діб.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб", – йдеться у повідомленні.

Раніше відповідні законопроєкти подав до Ради президент Володимир Зеленський.

Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. За відповідні постанови №9259 та №9260 було віддано відповідно 324 та 333 голосів.

Нагадаємо, що 1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

 

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">  
Верховна Радамобілізаціявоєнний станвійна в Україні

Останні матеріали

Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Технології
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Переклад iPress – 01 травня 2023, 09:29
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Технології
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2023, 17:35
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється