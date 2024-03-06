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В Україні показали тестування першого морського дрону Sea Baby (відео)

06 березня 2024, 15:55
В Україні показали тестування першого морського дрону Sea Baby (відео)
CNN
Перший зразок у цій партії отримав назву "Авдіївка".

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. 

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям було зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів "Sea Baby".

Зазначається, що перший зразок у цій партії отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога. 

"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

У спецслужбі зазначили, що як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

"Новий SeaBaby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", – розповів "Хантер", бригадний генерал СБУ.

 

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