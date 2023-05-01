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В Україні понад сім мільйонів людей опинилися за межею бідності – The Guardian

01 травня 2023, 12:00
В Україні понад сім мільйонів людей опинилися за межею бідності – The Guardian
Фото: cheline.com.ua
Без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів на $43 млрд, ситуація була б ще гіршою.

Рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності.

Про це з посиланням на звіт Світового банку пише британська газета The Guardian.

Відмічається, що між містом і селом спостерігається великий розрив, а найбільш відчутні наслідки зубожіння саме у сільській місцевості.

"Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності", - заявив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.

Як відзначає газета, в Україні різко подорожчали їжа, паливо, послуги. Вартість деяких речей зросла на 50%.

Економіст Олена Білан розповіла, що без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, ситуація була б ще гіршою.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% - знову ж таки, що могло бути й гірше - але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%", - розповіла вона журналістам.

Експертка додала, що найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.
 
 
Світовий банкбідністьвійна в Україніросія окупанти

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