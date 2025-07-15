В Україні продовжили дію воєнного стану ще на 90 днів

Його подовжено до 5 листопада 2025 року.

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Тelegram-каналі.

"Рада 16-й раз схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації. За – 320, один – проти. Вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада", – йдеться у дописі.

Вчора президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану і мобілізації.

Вперше режим воєнного стану було введено зранку 24 лютого 2022 року.