В Україні продовжили коронавірусний карантин

В Україні до 30 квітня 2023 року продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Про це 23 грудня повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він уточнив, що внесено зміни до постанови уряду від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV".

"Карантин на всій території України продовжено до 30.04.2023", - написав Мельничук.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів.