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В Україні призупинено бронювання через "Дію"

20 жовтня 2024, 14:19
В Україні призупинено бронювання через
Користувачі програми отримують повідомлення про помилку.
У застосунку "Дія" тимчасово призупинено бронювання військовозобов'язаних у зв'язку з аудитом раніше заброньованих громадян.
 
Про це пише "РБК-Україна".
 
Зазначається, що з ранку 20 жовтня користувачі, які намагаються скористатися відповідною послугою "Бронювання працівників" у "Дії", отримують повідомлення про помилку.
 
"Система видає таке повідомлення: "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож слідкуйте за оновленнями", - пише видання.
 
Нагадується, що в Міноборони України попереджали про намір провести аудит підприємств критичної інфраструктури через різке зростання кількості заброньованих працівників. Водночас у міністерстві наголошували, що зазначений аудит не має вплинути на процес ухвалення нових заявок.
Діявійна в Україніросія окупанти

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