В Україні призупинено бронювання через "Дію"

Користувачі програми отримують повідомлення про помилку.

У застосунку "Дія" тимчасово призупинено бронювання військовозобов'язаних у зв'язку з аудитом раніше заброньованих громадян.

Зазначається, що з ранку 20 жовтня користувачі, які намагаються скористатися відповідною послугою "Бронювання працівників" у "Дії", отримують повідомлення про помилку.

"Система видає таке повідомлення: "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож слідкуйте за оновленнями", - пише видання.

Нагадується, що в Міноборони України попереджали про намір провести аудит підприємств критичної інфраструктури через різке зростання кількості заброньованих працівників. Водночас у міністерстві наголошували, що зазначений аудит не має вплинути на процес ухвалення нових заявок.