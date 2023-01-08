Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

В Україні росія створила найбільше у світі мінне поле, – Шмигаль

08 січня 2023, 16:44
В Україні росія створила найбільше у світі мінне поле, – Шмигаль
Фото: РБК-Україна
російські військові злочинці встановлюють мінні поля на тимчасово загарбаних територіях України без жодного позначення на місцевості, що становить смертельну небезпеку для людей

Розв’язана росією повномасштабна війна призвела до утворення в Україні найбільшого у світі мінного поля площею 250 тисяч квадратних кілометрів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському агентству Yonhap.

"На сьогодні це найбільше мінне поле у світі, що не тільки ускладнює людям поїздки, а й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з основних галузей економіки України", - сказав Шмигаль.

Заміновані 250 тисяч квадратних кілометрів в Україні  – це більше не лише за площу Корейського півострова (близько 221 000 км²), а й площу Румунії (близько 238 000 км²) чи Великої Британії (близько 244 000 км²).

Як повідомлялося раніше, російські військові встановлюють мінні поля на тимчасово загарбаних територіях України без жодного позначення на місцевості, що становить смертельну небезпеку для людей. Лише за останні кілька днів на Харківщині внаслідок наїзду на російську міну цивільного автомобіля загинув 65-річний чоловік, а в Херсонській області на польовій дорозі за с. Олександрівка на міні підірвався автомобіль із подружжям, люди загинули на місці.


війнаУкраїнаміниШмигальрф тероризм

Останні матеріали

Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється