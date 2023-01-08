В Україні росія створила найбільше у світі мінне поле, – Шмигаль

російські військові злочинці встановлюють мінні поля на тимчасово загарбаних територіях України без жодного позначення на місцевості, що становить смертельну небезпеку для людей

Розв’язана росією повномасштабна війна призвела до утворення в Україні найбільшого у світі мінного поля площею 250 тисяч квадратних кілометрів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському агентству Yonhap.

"На сьогодні це найбільше мінне поле у світі, що не тільки ускладнює людям поїздки, а й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з основних галузей економіки України", - сказав Шмигаль.

Заміновані 250 тисяч квадратних кілометрів в Україні – це більше не лише за площу Корейського півострова (близько 221 000 км²), а й площу Румунії (близько 238 000 км²) чи Великої Британії (близько 244 000 км²).

Як повідомлялося раніше, російські військові встановлюють мінні поля на тимчасово загарбаних територіях України без жодного позначення на місцевості, що становить смертельну небезпеку для людей. Лише за останні кілька днів на Харківщині внаслідок наїзду на російську міну цивільного автомобіля загинув 65-річний чоловік, а в Херсонській області на польовій дорозі за с. Олександрівка на міні підірвався автомобіль із подружжям, люди загинули на місці.