В Україні розбився F-16 – WSJ (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ не підтверджували цю інформацію.

Винищувач F-16, який Україна отримала влітку, в понеділок, 26 серпня, був знищений у результаті аварії.

Про це з посиланням на неназваного посадовця США пише The Wall Street Journal.

За попередніми даними, які цитує WSJ, F-16 не був збитий, і його аварія сталась, найімовірніше, внаслідок помилки пілота.

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, винищувач не був збитий росіянами. Це сталося під час масованого ракетного удару по Україні.

За даними WSJ, Пентагон скерував Повітряним силам ЗСУ прохання прокоментувати такі чутки.

Також видання з посиланням на співрозмовників пише, що загалом у рамках першої партії поставок Україна отримала шість винищувачів F-16.

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна застосовувала винищувачі F-16 для захисту неба під час масованого удару росіян 26 серпня.

Така атака стала наймасштабнішою з початку війни - ворог застосував 127 ракет та 109 ударних безпілотників.

Як зазначав глава української держави, за допомогою F-16 Україні вдалося збити "деякі ракети та дрони".

Повітряне командування "Захід" Повітряних сил України повідомило про загибель льотчика Олексія Меся. За даними видання CNN, саме він був пілотом першого втраченого винищувача F-16.

У ПС повідомили, що Олексій ціною власного життя під час свого останнього бою у небі знищив три крилаті ракети та один ударний дрон росіян. Джерела CNN також зазначають, що пілот загинув при відбитті найбільшої російської повітряної атаки. За даними видання, до розслідування катастрофи залучать міжнародних експертів.

"Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни", — заявили у Повітряних силах.

Також зазначається, що 29 серпня з Олексієм попрощались його друзі, рідні та побратими. Шану йому віддала пара винищувачів МіГ-29. Наказом головнокомандувача ЗСУ Олексію надали посмертно звання полковника.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття повітряної атаки рф Україна втратила винищувач F-16. У своєму повідомленні у Facebook Генштаб зазначив, що причини катастрофи зʼясовують, а також призначена спеціальна комісія Міноборони.

Повідомляється, що винищувачі F-16 продемонстрували високу ефективність під час відбиття російської атаки. Зокрема, бортовим озброєнням знищили чотири крилатих ракети росіян.