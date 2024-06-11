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ПОЛІТИКА

В Україні розпочав роботу перший цех Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки

11 червня 2024, 14:16
В Україні розпочав роботу перший цех Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки
Фото: Цензор.НЕТ
У майбутньому тут планують виготовляти броньовану техніку.

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний виробничий майданчик. Запрацював цех, який займатиметься ремонтом та виробництвом бронетехніки.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову", – розповів Камишін. 

За його словами, у майбутньому тут планують виготовляти броньовану техніку.

Міністр уточнив, що в цеху працюють українські робітники. Технічний нагляд здійснюють колеги з Німеччини. 

"Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології. Дякую партнерам за віру в українську оборонку та за послідовність у підтримці", – констатував Камишін.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року АТ "Українська оборонна промисловість" та німецький концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство – ТОВ "Рейнметал – Українська оборонна промисловість", яке допоможе з місцевим виробництвом деякого ключового обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння, а також почне локалізацію виробництва німецької техніки. Зокрема Rheinmetall хоче виробити свої перші бронемашини в Україні вже у 2024 році.

 

Rheinmetallбронетехнікавійна в Україні

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