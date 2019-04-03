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В Україні школяра вперше покарали через булінг щодо учителя

"Булінг проявлявся у систематичних образах та психологічному тиску зі сторони учня"
Нетішинський міський суд вперше у Хмельницькій області ухвалив рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи за булінг.
В Україні школяра вперше покарали через булінг щодо учителя Фото: з відкритих джерел

"Булером виявився старшокласник однієї із місцевих шкіл, а потерпілим — його вчитель. Булінг проявлявся у систематичних образах та психологічному тиску зі сторони учня", - повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Підлітка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд зобов’язав матір неповнолітнього сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, що Бориспільський районний суд Київської області вперше в історії України виніс рішення у справі про булінг.

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04 03 2019 22:32
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