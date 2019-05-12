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В Україні скасували концерти російського блатного гурту "Воровайки"

Виступи анонсовані в Києві, Харкові та Одесі
Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" відмовився підписувати договір з організаторами концерту російського блатного гурту "Воровайки".
В Україні скасували концерти російського блатного гурту "Воровайки" Шансон-группа "Воровайки" Фото: 24tv.ua

Про це йдеться в заяві Жовтневого палацу, опублікованому у фейсбуці, передає LB.ua.

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ про проведення концерту гурту "Воровайки" в МЦКМ "Жовтневий палац" повідомляємо: На адресу Жовтневого було направлено лист про проведення даної події, але Жовтневий палац відмовив у підписанні договору", - йдеться в заяві.

На сайтах із продажу квитків на концерт "Воровайок" у Києві повідомляють про призупинення продажів. Також зникла інформація про квитки на концерт в Одесі.

Харківський національний академічний театр опери та балету, де було анонсовано концерт, також повідомив про скасування заходу.

"Шановні глядачі! У зв'язку з поширенням фейкових новин про виступи російського гурту "Воровайки" на сцені ХНАТОБ/СхідОпера дирекція театру спростовує наявність договірних відносин з організаторами цих гастролей і заявляє, що не має намірів їх допустити", - йдеться на сайті ХНАТОБ.

Російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Це  обурило користувачів соцмереж, які нагадали, що серед популярних пісень гурту, крім тюремної "лірики" - тексти про анексований Крим, "велику Росію" й образи на адресу українців.

Ось уривок однієї з пісень "Воровайок":
 
"Курица - не птица, х..хлы - не заграница
Крым теперь ночами Порошенко снится
Курица - не птица, х..хлы - не заграница
Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица
Севастополь славный, колыбель для флота
Защищали город воины и босота
Смелости нам хватит, хватит интересу
Если будет надо, заберем Одессу"
 
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05 12 2019 15:40
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