В Україні скасували концерти російського блатного гурту "Воровайки"

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" відмовився підписувати договір з організаторами концерту російського блатного гурту "Воровайки".

Про це йдеться в заяві Жовтневого палацу, опублікованому у фейсбуці, передає LB.ua.

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ про проведення концерту гурту "Воровайки" в МЦКМ "Жовтневий палац" повідомляємо: На адресу Жовтневого було направлено лист про проведення даної події, але Жовтневий палац відмовив у підписанні договору", - йдеться в заяві.

На сайтах із продажу квитків на концерт "Воровайок" у Києві повідомляють про призупинення продажів. Також зникла інформація про квитки на концерт в Одесі.

Харківський національний академічний театр опери та балету, де було анонсовано концерт, також повідомив про скасування заходу.

"Шановні глядачі! У зв'язку з поширенням фейкових новин про виступи російського гурту "Воровайки" на сцені ХНАТОБ/СхідОпера дирекція театру спростовує наявність договірних відносин з організаторами цих гастролей і заявляє, що не має намірів їх допустити", - йдеться на сайті ХНАТОБ.

Російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Це обурило користувачів соцмереж, які нагадали, що серед популярних пісень гурту, крім тюремної "лірики" - тексти про анексований Крим, "велику Росію" й образи на адресу українців.

Ось уривок однієї з пісень "Воровайок":

"Курица - не птица, х..хлы - не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица - не птица, х..хлы - не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город воины и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу"