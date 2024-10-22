В Україні скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність

СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

У 2024 році 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, оформлених за фіктивними документами.

Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

Він повідомив, що скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, щоб людина не потрапила під мобілізацію. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", – підкреслив Малюк.