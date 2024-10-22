В Україні скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність
22 жовтня 2024, 18:31
Фото: ssu.gov.ua
СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.
У 2024 році 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, оформлених за фіктивними документами.
Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.
Він повідомив, що скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, щоб людина не потрапила під мобілізацію. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.
"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", – підкреслив Малюк.
За його словами, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.
В СБУ зазначають, що у Харківській області нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.
Водночас на Рівненщині викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. Тут посадовці отримали понад 350 тис. доларів "прибутку".
В СБУ зазначають, що у Миколаєві викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.
На Закарпатті ж було викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування схеми.