В Україні стартує основна сесія ЗНО: що потрібно знати
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає РБК - Україна.
Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50. Перед входом учасникам вимірять температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.
Для участі в ЗНО потрібно своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою такі документи:
- оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
- запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський побажав учням вдало здати ЗНО.
Раніше у МОЗ розповіли, що будуть сформовані певні маршрути та графіки для дітей.
ЗНО проходить в аудиторії, де до 15 людей. Там місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була 1,5 метрів.
Нагадаємо, що в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.
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