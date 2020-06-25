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В Україні стартує основна сесія ЗНО: що потрібно знати

Сесія розпочнеться тестуванням з математики
Сьогодні, 25 червня, в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Розпочинається вона тестуванням з математики.
В Україні стартує основна сесія ЗНО: що потрібно знати Фото: ЗНО в Україні (УНІАН)

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає РБК - Україна.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50. Перед входом учасникам вимірять температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.

Для участі в ЗНО потрібно своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою такі документи:

  • оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
  • запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський побажав учням вдало здати ЗНО.

Раніше у МОЗ розповіли, що будуть сформовані певні маршрути та графіки для дітей.

ЗНО проходить в аудиторії, де до 15 людей. Там місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була 1,5 метрів.

Нагадаємо, що в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

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25 06 2020 09:40
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