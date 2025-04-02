В Україні стартувала програма Ukraine2EU для підтримки євроінтеграції

1 квітня відбувся офіційний запуск флагманської програми Європейського Союзу та держав-членів ЄС Ukraine2EU.

Європейський Союз, Данія, Литва та Швеція запустили Програму Ukraine2EU для підтримки європейської інтеграції України.

Як йдеться у повідомленні Представництва Євросоюзу в Україні, програма Ukraine2EU розрахована на три роки та має бюджет у 16,7 млн євро.

Зокрема, 1 квітня відбувся офіційний запуск флагманської програми Європейського Союзу та держав-членів ЄС Ukraine2EU – Програми підтримки інтеграції України до ЄС. Вона спрямована на допомогу Україні у підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, які відповідають за впровадження необхідних реформ.

"Попри жорстоку агресію росії, Україна впроваджує сміливі реформи та впевнено рухається до членства в ЄС. Європа повністю підтримує цей рішучий і трансформаційний шлях. Програма Ukraine2EU допоможе залучити найкращу експертизу держав-членів ЄС, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку на шляху до європейського майбутнього", – зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Коc.

Зазначається, що ця програма є ключовим механізмом підтримки української влади у складному процесі вступу до ЄС та реалізації необхідних реформ. Використовуючи досвід країн-членів ЄС, Програма допомагатиме Україні пройти всі необхідні етапи на шляху до членства.

"Завдяки програмі Ukraine2EU ми зміцнюємо інституційну спроможність України та забезпечуємо стабільний прогрес у напрямку європейської інтеграції", - наголосила посол ЄС в Україні Катерина Матернова.

Програмою передбачено надання стратегічної підтримки ключовим українським органам влади, зокрема Офісу віцепрем’єр-міністра – міністра юстиції України, Урядовому офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Верховній Раді України, а також українським громадським організаціям, що сприяють цим зусиллям.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина впевнена, що запуск цієї програми дозволить Україні досягти ключової стратегічної мети та стати повноправним членом європейської родини у найкоротші терміни.

Міністерка у європейських справах Данії Марі Б'єрре переконана, що чим швидше Україна стане членом ЄС, тим сильнішим і стабільнішим буде весь європейський континент.