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В Україні стартував осінній призов

Уряд планує призвати п'ятнадцять тисяч двісті осіб
В Україні стартував осінній призов громадян на строкову військову службу.
В Україні стартував осінній призов Фото: з відкритих джерел

Про осінній призов йдеться в розпорядженні уряду від 29 вересня, повідомляє "Громадське".

Для проходження строкової військової служби планують призвати 15 тисяч 200 осіб. Найбільше відправлять до Збройних сил України - 9 тисяч, до Державної прикордонної служби - 4 тисячі 400, до Національної гвардії - 1 тисячу, до Державної спеціальної служби транспорту - 800.

Осінній набір на військову службу триватиме до 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що у команді Володимира Зеленського виступають за формування професійної армії без призову та продовження співпраці з НАТО.

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01 10 2019 14:15
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