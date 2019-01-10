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В Україні стартував осінній призов
Уряд планує призвати п'ятнадцять тисяч двісті осіб
Фото: з відкритих джерел
Про осінній призов йдеться в розпорядженні уряду від 29 вересня, повідомляє "Громадське".
Для проходження строкової військової служби планують призвати 15 тисяч 200 осіб. Найбільше відправлять до Збройних сил України - 9 тисяч, до Державної прикордонної служби - 4 тисячі 400, до Національної гвардії - 1 тисячу, до Державної спеціальної служби транспорту - 800.
Осінній набір на військову службу триватиме до 31 грудня 2019 року.
Нагадаємо, що у команді Володимира Зеленського виступають за формування професійної армії без призову та продовження співпраці з НАТО.
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